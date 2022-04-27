الاتحاد الأفريقي يطلق حملة مكثفة لإنهاء ظاهرة زواج الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - إثيوبيا - (أ ش أ)

أطلق الاتحاد الأفريقي حملة مكثفة تستهدف إنهاء ظاهرة زواج الأطفال وحمايتهم من خلال نشر المعرفة والآليات لدى الدول الأعضاء وتسهيل وتقوية المهارات وتعزيز تعلم أصحاب المصلحة عبر جميع المناطق في إفريقيا.

وستعمل الحملة، وفقا لبيان الاتحاد الإفريقي، على تنشيط وإشراك الدول الأعضاء في منتدى من شأنه تسهيل تبادل المعرفة والبيانات والابتكار والأدلة وأفضل الممارسات وتبادل الدروس المستفادة حول إنهاء زواج الأطفال في جميع أنحاء القارة.

وستوجه الحملة ما يصل إلى 150 من أصحاب المصلحة الرئيسيين من الدول الأعضاء والشركاء حول الأساس المنطقي والتنظيم والتشغيل لتسريع تنفيذ حملة إنهاء زواج الأطفال، وسيتم اختيار المشاركين من جميع الدول الأعضاء التي تنفذ حملة إنهاء زواج الأطفال، وإدارات الاتحاد الأفريقي التي تركز على الأطفال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمؤسسات الدينية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.