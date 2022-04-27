الجيزة: إعدام 400 كيلو لحوم وشاورما فاسدة بمطعم مأكولات شهير بشارع الهرم- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حي الطالبية وإدارات البيئة والطب البيطري و التموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية حملات مكبرة على المطاعم والمحلات والأسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات وذلك بالمطاعم بشارع الهرم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الاغذية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة، عن تمشيط كافة المخالفات بالمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية وقد تم ضبط ٤٠٠ كجم لحوم وشاورما غير صالحة للاستخدام الآدمي بمطعم مأكولات شهير بشارع الهرم قبل محطة العريش بجوار السينما وتم التحفظ على المضبوطات لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

تأتي الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.