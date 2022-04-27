تفاصيل الفائدة على جميع الشهادات في بنك الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أبقى بنك الإسكندرية سعر الفائدة على شهادات الادخار للعائد الثابت دون تغيير رغم طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد بنسبة 18% منذ 37 يوما.

وقرر بنكا الأهلي ومصر في 21 مارس الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة 18% لآجال عام واحد بدورية عائد يصرف شهريا بعد إعلان البنك المركزي زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات ليسجل متوسط سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض.

وأصبحت ظاهرة كسر الشهادات في البنوك، التي يمتلكها العملاء، لشراء ذات الفائدة المرتفعة 18% منتشرا على مستوى عملاء كافة البنوك، حيث تقدم الشهادة الجديدة في بنكي الأهلي ومصر أعلى عائد في القطاع المصرفي حاليًا.

ويقدم بنك الإسكندرية نوعين من الشهادات سواء ذات العائد الثابت آجال 3 سنوات و5 سنوات، وسعرها ثابت بغض النظر عن قرار المركزي برفع أو خفض الفائدة، أو شهادات بعائد متغير بآجال 3 سنوات ونصف و3 سنوات وسعر الشهادة معرض للزيادة والانخفاض حسب قرار المركزي بتحريك الفائدة.

ويسمح بنك الإسكندرية بإمكانية كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من علي شرائها ولكن بعد خصم غرامة تتراوح بين 1% إلى 3% من إجمالي سعر العائد الذي حصل عليه العميل وحسب الفترة الزمنية على شرائها بسبب كسرها قبل انتهاء آجالها.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل الفائدة علي جميع أنواع الشهادات في بنك الأسكندرية سواء ثابتة العائد أو المتغيرة المرتبطة بسعر البنك المركزي (كوريدور):

1 - شهادة ألكس ستار ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت:

تقدم فائدة تتراوح بين 10% سنويا للعائد الشهري، و10.25% سنويا للعائد ربع سنوي، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

2 - شهادة ذات آجال 5 سنوات للعائد الثابت:

تقدم فائدة بنسبة تتراوح بين 7% سنويا للعائد الشهري، و7.25% سنويا للعائد ربع سنوي ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

3 - شهادة برايم ذات آجال 3 سنوات ونصف للعائد المتغير:

تقدم فائدة بنسبة 11.5% سنويا ويصرف العائد شهريا ولكن تتغير بالصعود أو الهبوط طبقا لقرار المركزي، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

4 - شهادة ألكس برايم جولد ذات آجال 3 سنوات للعائد المتغير:

تتراوح نسبة الفائدة بين 8% سنويا للعائد الشهري، و8.25%% سنويا للعائد ربع سنوي ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.