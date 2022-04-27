الكويت تستدعي سفير العراق بعد تهديد أطلقه نائب عن الحشد الشعبي لقوات كويتية

المنامة - ياسر ابراهيم - استدعت الكويت، الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022، سفير بغداد لديها، المنهل الصافي، للاحتجاج على دعوة وجهها النائب العراقي لقوات الحشد الشعبي، علاء الحيدري، للانتشار في منطقة "خور عبد الله" لحماية الصيادين العراقيين.

جاء ذلك لدى اجتماع نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري، اليوم الأربعاء، مع سفير العراق لدى الكويت، بحسب ما أورده بيان لوزارة الخارجية الكويتية.

الوزارة قالت إن اللقاء "تناول التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء البرلمان العراقي بشأن الادعاءات بالاعتداء على الصيادين العراقيين".

أضافت أن نائب وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن "رفض واستياء دولة الكويت لهذه التصريحات التي لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حُسن الجوار".

الظفيري أكد أيضاً، بحسب البيان، "عدم صحة هذه الادعاءات وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية"، وأشاد "بالتعاون القائم والمستمر بين قوة خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في معالجة تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية".

كان النائب الحيدري قد طالب عبر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر قوات من الحشد الشعبي في خور عبد الله (شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية) لحماية الصيادين العراقيين.

الحيدري قال في الفيديو: "أقول لخفر السواحل الكويتي إذا لم تتأدبوا راح (سوف) نؤدبكم بطريقتنا الخاصة".

يُذكر أنه في أغسطس/آب 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".

استأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.