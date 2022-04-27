العقوبات تؤتي أكلها.. توقعات بانكماش الاقتصاد الروسي 8.8% في 2022

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 10:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

قالت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم الأربعاء إن نمو اقتصاد روسيا تباطأ إلى 1.6 بالمئة في مارس آذار من 4.3 بالمئة في فبراير شباط.

وأضافت الوزارة أن الاقتصاد نما 3.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول.

وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اليوم أن روسيا تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة في 2022، وربما 12.4 بالمئة في أسوأ السيناريوهات، وهو ما يبرز التأثير السلبي لضغوط العقوبات.

وبدأ سكان روسيا يشعرون بالتداعيات الاقتصادية الثقيلة بعد عدة أسابيع من توالي العقوبات على بلادهم.

وخلال عدة أسابيع، تمكّنت روسيا من تجنب خطر التخلّف عن السداد، بحيث أن الخزانة الأميركية تسمح باستخدام العملات الأجنبية التي تملكها موسكو في الخارج لتسديد ديونها الخارجية. إلّا أن الخزانة شددت عقوباتها هذا الأسبوع، فلم تعد تقبل الدولارات التي تحتفظ بها موسكو في البنوك الأميركية.

وكانت وزارة المالية الروسية قد أعلنت أنها سددت دينًا بقيمة نحو 650 مليون دولار بالروبل بعدما رفض مصرف أجنبي تسديد الدفعة بالدولار، ما يعرّضها لخطر التخلّف عن السداد بحلول انتهاء فترة سماح مدتها 30 يومًا اعتبارًا من الرابع من نيسان/أبريل.

مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتشديد العقوبات الاقتصادية على موسكو واحتمال فرض عقوبات إضافية، بدأت المؤسسات المالية الدولية والاقتصاديون والمحللون يحذرون من احتمال أن يشهد الاقتصاد الروسي انهياراً يشبه على الأقل ما حدث عام 1998 حين تخلفت روسيا عن سداد ديونها.