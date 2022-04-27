فرنسا تستضيف اجتماعا لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في 2 مايو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت وزيرة الطاقة والبيئة الفرنسية باربرا بومبيلي اليوم الأربعاء إن فرنسا ستستضيف اجتماعا لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في الثاني من مايو أيار لمناقشة كيفية التعامل مع قرار روسيا وقف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا.

وأضافت بومبيلي في تدوينة على تويتر “في ضوء وقف تسليمات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا، يحتاج الأوروبيون إلى البقاء متحدين وإظهار التضامن فيما بينهم. سأنظم لقاء بعد ظهر الاثنين مع نظرائي لاجتماع خاص مع وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن الطاقة.”

وأوقف عملاق الغاز الروسي جازبروم إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا اليوم بسبب رفضهما الدفع بالروبل، في تصعيد لحرب اقتصادية مع أوروبا ردا على عقوبات فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

رغم غزو أوكرانيا، تسعى الدول الأوروبية للاستغناء عن واردات الطاقة من روسيا، على الأقل في المستقبل القريب، ولكن الأزمة أظهرت دافعًا كبيرًا للبحث عن البدائل.

وعلى الرغم من أن تأثير عقوبات الغرب في واردات الطاقة الروسية على المدى القصير ضئيل، فإن على المدى المتوسط والطويل قد تتسبب أزمة روسيا وأوكرانيا في حدوث تحول جوهري في علاقات تجارة الطاقة الروسية مع بقية العالم، خاصة مع أوروبا الغربية.

وبات ملف الغاز الروسي الذي يزود أوروبا بـ40 بالمائة من احتياجاتها الطاقية منه بين الملفات المطروحة على طاولة التكتل لمعاقبة موسكو إثر الهجوم على أوكرانيا. لكن عقبات كبيرة تجعل الاتحاد الأوروبي غير قادر على تعويض السوق الروسية من الطاقة في الأمد القريب. فيما تهدد روسيا من جهتها بقطع إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا.