بسبب صعود الدولار.. الذهب يهبط لأدنى مستوى في شهرين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين اليوم الأربعاء مع استمرار صعود الدولار بدعم من توقعات بتشديد قوي للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية حوالي واحد بالمئة إلى 1887.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1720 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط في و قت سابق من الجلسة إلى 1881.45 دولار وهو أدنى مستوى منذ 24 فبراير شباط.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.84 بالمئة إلى 1888.00 دولارا للأوقية.

وقفز الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2017 بدعم من توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيكون أكثر تشديدا للسياسة النقدية من أقرانه وتدفقات للاستمار الآمن تغذيها مخاوف من تباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في الثالث والرابع من مايو أيار.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما يُنظر إلى العملة الأمريكية على أنها منافس قوي للذهب كملاذ استثماري آمن أثناء الأزمات الاقتصادية والسياسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.50 بالمئة إلى 23.36 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.55 بالمئة إلى 915.64 دولار. وارتفع البلاديوم 0.88 بالمئة إلى 2205.60 دولار.