أسهم السلع تتعافى وتدعم سوق الأسهم الأوروبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

ارتدت الأسهم الأوروبية عن ثلاث جلسات متتالية من الخسائر اليوم الأربعاء مع صعود أسهم المواد الأساسية 4.5 بالمئة، لكن المكاسب قيدها وقف عملاق الغاز الروسي جازبروم إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا وهبوط حاد في معنويات المستهلكين الألمان.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة بعد أن سجل أدنى مستوياته في ستة أسابيع عند الفتح. وواصلت أسهم شركات التعدين وشركات النفط مكاسبها لثاني يوم على التوالي.

وظل المؤشر داكس للأسهم الألمانية في المنطقة الحمراء معظم الجلسة قبل أن يتحول للصعود عند الإغلاق. ومما قيد مكاسبه هبوط سهم دويتشه بنك 5.6 بالمئة بعد أن حذر من أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تلحق ضررا بنتائجه للعام بكامله.

وأظهر مسح نشر اليوم الأربعاء أن من المتوقع أن تهوي معنويات المستهلكين الألمان إلى مستوى تاريخي منخفض في مايو أيار، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع التكاليف على الأسر وتقويض الآمال في انتعاش بعد الجائحة.

وكانت أسهم شركات السلع الأولية، قد هبطت ستة بالمئة، الاثنين لتقود انخفاضات حادة في مؤشرات الأسهم الأوروبية، إذ ألقت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في الصين وزيادات سريعة في أسعار الفائدة الأمريكية على أجواء تفاؤل أثارتها نتائج انتخابات الرئاسة في فرنسا.

ومع اقبال المستثمرين على التماس الآمان في السندات هبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.8 بالمئة ليغلق عند أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار.

وجاءت القطاعات المنكشفة على الصين، مثل التعدين والنفط والغاز والسلع الفاخرة، بين أكبر الخاسرين مع تنامي المخاوف بأن بكين على وشك أن تنضم إلى شنغهاي في فرض إغلاقات مرتبطة بالجائحة.