وصفها بأنها “قوة الطبيعة”.. بايدن يشيد بمادلين أولبرايت في مراسم تأبينها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت بأنها “قوة الطبيعة” في مراسم تأبين اليوم الأربعاء حضره رؤساء سابقون تكريما لأول امرأة تقود هذه الوزارة المهمة في الولايات المتحدة.

وتوفيت أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية من 1997 إلى 2001، الشهر الماضي بمرض السرطان.

وأشاد بايدن بأولبرايت لإنسانيتها وفكرها، وقال إنها غيرت مسار التاريخ.

وقال “قصتها هي قصة أمريكا… لقد أحبت التحدث عن أمريكا باعتبارها الأمة التي لا غنى عنها… كان الأمر يتعلق بالامتنان لكل ما جعله هذا البلد ممكنا لها. كان ذلك دليلا على إيمانها بالإمكانات اللانهائية التي لا يمكن إلا لأمريكا المساعدة في إطلاقها حول العالم”.

حضر مراسم التأبين أيضا الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته، وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.

وفرت أولبرايت وعائلتها من النازيين في مسقط رأسها تشيكوسلوفاكيا خلال الحرب العالمية الثانية واستقر بهم المقام في الولايات المتحدة، حيث ترعرعت أولبرايت لتصبح دبلوماسية اشتهرت بحدة بلسانها في بعض الأحيان ومجموعة من الدبابيس التي تضعها لتبعث رسائل سياسية.

وأقيمت مراسم تأبين أولبرايت في كاتدرائية واشنطن الوطنية، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 1400 شخص بحسب المتحدث باسم العائلة، بمن فيهم وزراء خارجية وسفراء وأعضاء من الكونجرس.

وطلبت العائلة من الحضور وضع كمامات داخل الكاتدرائية. يشار إلى أن واشنطن شهدت ارتفاعا كبيرا في حالات كوفيد-19 في الأسابيع القليلة الماضية.

وخلافا لبايدن، أدلى كلينتون وهيلاري وكذلك بنات أولبرايت الثلاث بكلمات قصيرة. وتلا ذلك قراءة وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس آيات من الكتاب المقدس.

وحضر أيضا الرئيس الأسبق باراك أوباما وقرينته ميشيل أوباما ونائب الرئيس الأسبق آل جور جنبا إلى جنب مع مسؤولي الإدارة الحاليين بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.