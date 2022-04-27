ثلاثة قتلى بإطلاق نار داخل فندق في ميسيسيبي

وقالت شرطة "غالف بورت" إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي في بيلوكسي برودواي إن، مشيرة إلى أن المسلح فر ثم اعتدى على ما يبدو على ضحية أخرى في "غالف بورت" على بعد حوالي 13 ميلا (20 كيلومترا) غرب بيلوكسي.وذكرت أن المشتبه به محصن داخل محل تجاري، فيما أغلق عناصر الشرطة المنطقة المحية ومنعوا الأفراد من الوصول إليها.

وقال الضابط هانا هندري إن الضباط كانوا يتفاوضون مع المشتبه به حتى يسلم نفسه، مؤكدا أنه لم يتم إطلاق أعيرة نارية في المواجهة.