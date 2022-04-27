شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم احتفاليات "ليلة القدر" وتكريم الفائزين بالمسابقات الدينية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة الشرقية

نظمت أمانة مركز ومدينة بلبيس، إحتفالية كبري لتكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة حفظة القرآن الكريم التي نظمها الحزب، بالتعاون مع إدارة الأوقاف ببلبيس وذلك بقاعة ليلتي، حيث تم تكريم أكثر من 300 فائزا بالمراكز الأول الثاني والثالث فى مستويات الحفظ للقرآن الكريم كاملا ونصفه وربعه وأجزاء منه وذلك بعد اجتياز الاختبارات على يد مشايخ وعلماء إدارة الأوقاف ببلبيس وفق ضوابط وشروط تم خلالها مراعاة الشفافية، كما تم تكريم عدد من ابناءنا المسيحين الفائزين فى مسابقة الإدارة التعليمية فى مسابقة الثقافة المسيحية والذى تم تصعيدهم من مستوى المحافظة للتسابق على مستوى الجمهورية، ومن جانبه، أقيمت فاعليات الدورة الرمضانية علي ملاعب مركز شباب الصالحية الجديدة وكانت انطلاقة البداية اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك وقد كانت المنافسات قوية وممتعة بين شباب المدينة الذي أظهر الوجه الحضاري والرقي في التعامل فيما بينهم وقد شارك في الدوره ستة عشر فريقا وتم تقسيمهم إلى أربع فرق، واقيمت التصفيات حتي وصلنا للمباراه النهائية بين فريقي فيوتشر الصالحية (مستقبل وطن ) وفريق المدفعجيه والتي سوف تقام وذلك يوم السبت الموافق يوم التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك، وعلى جانب أخر، نظمت أمانة مدينة ديرب نجم، مسابقة دينية لحفظة القرآن الكريم بـ قريه العكل التابعة لمجلس قروى قرموط صهبره على مستوى جزء واحد وثلاث أجزاء وعشره اجزاء وعشرون جزء ومستوى القرآن كاملا، وقد اشترك فى هذه المسابقة اكثر من 350 متسابق بداية أعمارهم من أربع سنوات حتى خمسه عشرة عاما، وتم تكريم الفائزين بجوائز قيمة، وشهادات تقدير وكتاب الله لجميع المستويات بحضور علماء الأوقاف والازهر الشريف.

وفي محافظة القاهرة

اختتمت أمانة مدينة بدر، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، والتي أجريت بين الـ14 فريق المشارك في البطولة، وتم تسليم فريق الحي الأول كأس البطولة والميدالية الذهبية وشنطة رياضية لكل لاعب بعد حصولهم علي المركز الأول وتغلبهم علي فريق الحي المميز بنتيجة 5/1 في نهائي الدورة التي تمت بنجاح، وتم الختام الدورة الرمضانية بتلاوة بعض آيات من القران الكريم وفقرات غنائية وأناشيد دينية وعرض للتنورة، ومن جانبها، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، حفل إحياء شعائر ليلة القدر، بأحد القاعات بجوار قصر القبة، وأقيم علي هامش الحفل فقرات انشاد ديني وتنورة لاقت استحسان الجمهور وتفاعل معها.

وفي محافظة أسوان

أقامت أمانة مركز كوم أمبو، احتفالا كبيرا لتكريم حفظة القرآن الكريم، وسط حضور جمع كبير من المواطنين وأولياء أمور المكرمين وأئمة المساجد، هذا وقد تم خلال الحفل تكريم عدد 100 حافظ وحافظة للقرآن الكريم.

وفي محافظة أسيوط

أقامت أمانة مركز ساحل سليم، احتفالية دينية بمناسبة ليلة القدر، تحت عنوان " ليلة القدر خير من ألف شهر"، وبحضور حشد كبير من المواطنين يتقدمهم عمد ومشايخ ساحل سليم، وبدأ الحفل بتلاوة أيات الذكر الحكيم، ثم خطبة عن فضل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هداية ورحمة للعالمين، وضرورة تحرى ليلة القدر المباركة خلال العشر الأواخر من رمضان مع تطبيق منهجها جيدا على مدار العام ثم بدأت فقرات الدعاء والابتهالات والتواشيح الدينية التى تفاعل معها الحضور، ومن جانبه، واصلت أمانة مركز ديروط، حملة إفطار صائم بتوزيع وجبات ساخنة ومواد غذائية ببندر ديروط علي المنازل قبل الإفطار، وفي نفس السياق، إفتتحت أمانة مركز البدراي، أكبر معرض للملابس والأحذية بأسعار مخفضة، حيث أن المعرض جاء بالتزامن مع الأعياد المصرية لتخفيف أعباء الأسر محدودي الدخل ويلقى إقبال كبير من المواطنين وذلك لان الاسعار المعروضة غير مسبوقة وبجودة ممتازة مشيدا بالشركات المشاركة بالمعرض.

وفي محافظة الفيوم

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن بمركز الشواشنة بقرية قصر الجبالي، ويتنافس خلال تلك الدورة 10 فرق من قرى مركز الشواشنه لوصول فريقين للمباراة النهائية، وبدأت أولي مباريات الدورة بمباراة بين فريقي المشرك ب و ذكي صالح وانتهت بفوز ذكي صالح كما التقى فريق الخواجات مع النزلة ب وانتهت بفوز فريق الخواجات.

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانة أول طنطا، احتفالية دينيه بمناسبة ليلة القدر وتم تكريم حفظة القرآن الكريم، بدأت فعاليات الحفل بأيات من الذكر الحكيم للقارئ على الشنوانى ثم كلمة ترحيبيه من المنصة الكريمة بالحضور، وفى نهاية الحفل تم توزيع شهادات تقدير وميداليات على الفائزين فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز المحلة، احتفالية لعدد من المتسابقين في حفظة القران الكريم، في الوحدة الحزبية بقرية منشأة الأمراء، بحضور عدد كبير من أهالي القرية وأعضاء الوحدة الحزبية وعدد من الشخصيات العامة.

وفي محافظة الجيزة

افتتحت أمانة مركز أبو النمرس، منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة بوحدة أبو النمرس، وأيضا بيع اللحوم بأسعار أقل من السوق بكثير حيث يباع كيلو اللحم البلدي بـ95 جنيه وذلك دعما للأهالي والقضاء علي جشع التجار ومحاربة الغلاء، وفي إطار أخر، تواصل أمانة مركز البدرشين في الدورة الرمضانية لكرة القدم لليوم الخامس، وفي نفس السياق، افتتحت أمانة حي الطالبية معرضاً الخير لبيع الملابس ومستلزمات عيد الفطر بأسعار مخفضة، وبأسعار تنافسية لأهالي الطالبية، وفي الوقت نفسه، افتتحت أمانة مركز منشأة القناطر، المعرض رقم 59 لبيع مستلزمات الأسرة المصرية واحتياجاتها بأسعار مخفضة، وعلي جانب أخر، تواصل أمانة حي الوراق، في توزيع الوجبات الساخنة على الصائمين، حيث قامت الأمانة بإعداد وتجهيز 120 وجبة إفطار وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من أهالي الوراق.

وفي محافظة كفر الشيخ

وزعت أمانة الحزب المحافظة، 2500 كرتونة مواد غذائية بمراكز ومدن المحافظة على المستحقين، حيث تم توزيع الكراتين كالتالى 500 فى مركز وبندر كفرالشيخ 300 بمركز مطوبس و300 بمركز البرلس و200 بمركز بيلا و200 بمركز فوه و1000 كرتونة وزعتها أمانة المحافظة من خلال الجمعيات الخاصة بهم وبيوت الزكاة.

وفي محافظة المنوفية

أقامت أمانة مركز تلا، معرضاً لشباب الخريجين والأسرة المصرية تحت مبادرة "ضد الغلاء"، في قرية كمشيش، لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، بالتزامن بحلول عيد الفطر المبارك.

وفي محافظة قنا

بدأت أمانة الحزب بالمحافظة، اختبارات المسابقة الكبري لحفظة القرآن الكريم بمراكز قنا وقوص ونقادة والوقف ودشنا، حيث أن مقر الحزب الرئيسي بمدينة قنا، احتضن اختبارات مسابقة حفظة القرآن الكريم لبندر قنا والتي شارك فيها 69 متسابقا من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين.

وفي محافظة البحر الأحمر

واصلت أمانة مدينة الغردقة، توزيع شنط المواد الغذائية علي المواطنين بالمناطق اكثر احتياجا، خلال المرحلة الثانية من التوزيع للأسر أكثر احتياجا ولتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، بتوصيل شنط المواد الغذائية إلى باب البيت في صورة آدمية.

وفى محافظة سوهاج

تواصلت فعاليات المنتدى الحوارى الرمضانى بعنوان "الدوار"، والذى تنظمه أمانة شئون المجالس المحلية بالحزب طوال شهر رمضان الكريم، بلقاءات حوارية مع مختلف فئات المجتمع السوهاجى، واستضافت الجلسة الثالثة من الجلسات الحوارية للمنتدى، وفداً من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج رواد النشاط الطلابي، وأعضاء إتحاد طلاب جامعة سوهاج، وعدداً من طلاب الأنشطة والأسر الجامعية.

وفى محافظة الوادي الجديد

وزعت أمانة الفرافرة، 800 كرتونة مواد غذائية بمركز الفرافرة وقراه، تزامنًا مع الاحتفالات بليلة القدر المباركة، على الحالات الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بواقع 400 كرتونة بقرية أبو بكر الصديق و400 بقرية أبو الهول التابعتين للمركز من خلال فرق شباب الحزب التطوعية، وبالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومن جانبه، وزعت أمانة مركز الداخلة، 630 وجبة ساخنة بقرية الشيخ مفتاح من خلال مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الطازجة والساخنة بمقر أمانة الحزب وتوزيعها على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجًا بالمركز وقراه، وفي إطار أخر، اختتمت أمانة مركز الخارجة الأنشطة الرمضانية والمسابقات التي تضمنت حفظ قرآن كريم وتكريم المحفظة الفائزين، ومسابقة ثقافية ودوري خماسي كرة قدم الطلائع والشباب، والتي نظمتها الأمانة على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث تم تكريم وتوزيع شهادات تقدير وميداليات وهدايا عينية ومادية على الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والأنشطة الرمضانية المتنوعة، وذلك في احتفالية فنية بمقر مركز شباب حي السبط بمدينة الخارجة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.











































































