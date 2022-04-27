شكرا لقرائتكم خبر عن احذر وضع إعلانات على المقتنيات الآثرية تعرضك للحبس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار، على العديد من العقوبات التي تلاحق اى تعديات تقع على المناطق الاثرية الهامة، التي تعد بمثابة كنزا تاريخيا وجب الحفاظ عليه من كافة وقائع الإهمال، حيث تصل الغرامات للحبس في بعض الحالات، لتكون رادعة وحاسمة للمخالفين.

ومن أهم العقوبات التي نص عليها القانون مايلى:

1.الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، لكل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2.الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، لكل من كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3.غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه مع الحبس لمدة عام، لكل من اتلف أو شوه آثرا أو فصل جزء منه بطريق الخطأ.