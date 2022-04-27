الزاملي يحذر من مخاطر أزمة المياه في البلاد

بغداد - ياسين صفوان - حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الاربعاء، من مخاطر أزمة المياه في البلاد،



وقال الزاملي خلال افتتاحه مشروع إعادة تطوير سدة الهندية التاريخية والجسر البديل للسدة في بابل، وفقاً بيان لمكتبه، "نأسف لسياسات الحكومات المتعاقبة التي لم تكن قادرة على حسم ملف تنظيم المياه مع دول الجوار، واهملته طيلة السنوات السابقة، فضلا عن عدم انجاز اي مشروع استراتيجي خاص بالمياه من انشاء السدود، النواظم، الجداول، حفر الابار، المحطات، كري الانهر، وغيرها من المشاريع التي من شأنها ابعاد الاخطار المحتملة او المؤكدة على العراق رغم امتلاكها الموازنات الانفجارية في ذلك الوقت".

وحذر الزاملي من "مخاطر ازمة شحة مياه غير مسبوقة في البلاد خلال موسم الصيف الحالي، نتيجة عدم وجود الخزين المائي الكافي".

وأكد "زيادة تخصيصات وزارة الموارد المائية في مشروع قانون الموازنة، بما يمكنها من انجاز المشاريع الاستراتيجية المهمة المتعلقة بالمياه"، معتبراً ان ملف المياه والمسائل المتعلقة به، يعدّ أولوية للدورة النيابية الحالية والبرنامج الحكومي المقبل سيما مع وجود الوفرة المالية".