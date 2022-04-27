بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الاربعاء، عن انقاذ فتاة القت نفسها في نهر جنوب شرقي بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "فور القاء فتاة نفسها من أعلى احد الجسور ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة جسر ديالى التابع الى قسم شرطة المدائن في شرطة بغداد تحركت مفارز المركز الى وسط النهر وتم انتشالها من وسطه".

وأضاف البيان أنه "تم التوجه بها إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج لحين استقرار حالتها الصحية وتم التوصل الى ذويها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون".