السليمان يؤكد دعمه لجميع صنوف القوات العسكرية والامنية

بغداد - ياسين صفوان - أكد أمير قبائل دليم في العراق علي حاتم السليمان، الاربعاء، دعمه لجميع صنوف القوات العسكرية والامنية من اجل القضاء على الارهاب.

وقال السليمان في تغريدة على "تويتر"، "يجب ان يكون الرد قاسياً على العمليات الارهابية التي حدثت في الانبار وباقي المدن".

وأضاف "نؤكد دعمنا ومساندتنا العشائرية لجميع صنوف القوات العسكرية والامنية من اجل القضاء على الارهاب الداعشي ومن يقف خلفه ‏والرحمة والمجد والخلود لشهداء العراق جميعاً".