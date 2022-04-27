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السليمان يؤكد دعمه لجميع صنوف القوات العسكرية والامنية

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بغداد - ياسين صفوان - أكد أمير قبائل دليم في العراق علي حاتم السليمان، الاربعاء، دعمه لجميع صنوف القوات العسكرية والامنية من اجل القضاء على الارهاب.

وقال السليمان في تغريدة على "تويتر"، "يجب ان يكون الرد قاسياً على العمليات الارهابية التي حدثت في الانبار وباقي المدن".

 

وأضاف "نؤكد دعمنا ومساندتنا العشائرية لجميع صنوف القوات العسكرية والامنية من اجل القضاء على الارهاب الداعشي ومن يقف خلفه ‏والرحمة والمجد والخلود لشهداء العراق جميعاً".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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