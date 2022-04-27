موسكو تعلن مقتل 200 عنصر في أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إن "الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الجوية الروسية دمرت 38 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 7 مواقع قيادة ونظامين دفاعيين جويين أحدهما s-300 في منطقة نيقولايف، والآخر من نوع Osa AKM".وأضاف أنه "تم تدمير موقعين محصنين و27 موقعا للتدريب وتخزين المعدات العسكرية الأوكرانية".

وتابع أنه "تم القضاء على 210 عناصر من النازيين الأوكرانيين خلال الـ24 ساعة الأخيرة".