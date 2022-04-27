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روسيا تعلن تدمير مواقع عسكرية في أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، الأربعاء، أن "صواريخا روسية عالية الدقة أصابت 17 موقعا عسكريا في أوكرانيا، من بينها مركزان للقيادة العسكرية الأوكرانية".
وقال كوناشينكوف: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الجو فضائية الروسية 38 موقعا عسكرية في أوكرانيا، بينها 7 مواقع قيادة، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات واحد من طراز (S-300) في منطقة نيقولايفكا، والأخر من طراز (Osa AKM) في منطقة فيليكا كاميشيفاكنا، وموقعان محصنان، بالإضافة إلى 27 نقطة لتركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية".

وأضاف: "نفذت وحدات المدفعية 309 مهام إطلاق نار خلال النهار، دمرت خلالها مواقع عسكرية وتحصينات بالإضافة إلى 3 مستودعات للذخيرة في منطقتي تشيرفونوي وإيليتشفكا في منطقة خاركوف".

وأشار إلى أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة تشيركاسكايا لوزوفايا بمنطقة خاركوف، ومسيرتان في رودكوفسكايا وبورستشوفكا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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