الكويت ترفض تصريحات بغداد بشأن الاعتداء على صيادين عراقيين

وخلال لقاء جمع نائب وزير الخارجية الكويتي مجدي الظفيري، مع سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي، تم عرض التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء البرلمان العراقي بشأن الادعاء بالاعتداء على الصيادين العراقيين.
وأعرب الظفيري عن رفض واستياء الكويت لهذه التصريحات "التي لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار"، مؤكدا "عدم صحة هذه الادعاءات وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية".
وأشاد بالتعاون القائم والمستمر بين قوة خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في معالجة تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية.
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