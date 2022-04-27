الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى مقابل اليورو منذ 2020

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 6:58 مساءً

قفز الروبل إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو في تعاملات موسكو اليوم الأربعاء، بدعم من قيود مفروضة على رؤوس الأموال وإيرادات منتظرة من مدفوعات ضريبية، بعد أن زادت روسيا المخاطر في نزاع الغاز مع أوروبا.

وبحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش، كان الروبل مرتفعا 1.97 بالمئة عند 75.31 مقابل اليورو، وهو أقوى مستوى له منذ مارس آذار2020 .

وأمام الدولار الأمريكي، صعد الروبل حوالي واحد بالمئة إلى 72.80 .

وواصلت العملة الروسية المكاسب التي حققتها بعد أن طالب الرئيس فلاديمير بوتن بدفع ثمن الغاز الطبيعي المُصدَّر إلى أوروبا بالروبل، وهي خطوة دفعت الدول الأوروبية إلى التحرك.

وطالب بوتن المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل اعتبارا من بداية شهر إبرايل، وإلا ستقطع موسكو الإمدادات عنهم.

وكان البنك المركزي الروسي قد رفع الحظر عن بعض عمليات البيع على المكشوف، لكنه قصر ذلك على أسهم في 83 شركة ولم يسمح بذلك إلا للبنوك والوسطاء.

وامتنعت شركة غازبروم الروسية عن التعقيب على تقرير لبلومبرج بأن عشر شركات أوروبية فتحت حسابات لدى مصرف غازبروم بنك لتلبية مطالب روسيا للدفع بالروبل مقابل الغاز.

وقال تقرير بلومبرج إن عشر شركات أوروبية فتحت بالفعل حسابات لدى غازبروم بنك مطلوبة لتلبية مطالب روسيا للدفع.