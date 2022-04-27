مخزون الخام الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ يناير 2002

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

انخفض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة من 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 553.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2002، وفق ما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة الحكومية أيضا إن مخزونات نواتج التقطير الأمريكية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت إلى 107.3 مليون برميل، وهو أقل مستوى منذ مايو أيار 2008، مع هبوط المخزونات في منطقة الساحل الشرقي إلى 24.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 1996 .

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في منطقة الساحل الشرقي الأمريكي انخفضت الأسبوع الماضي إلى 50.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 .

وأدى هجوم روسيا على أوكرانيا، إلى فرض عقوبات واسعة النطاق من الغرب أدت إلى انهيار الروبل الروسي ووضع البلاد على وشك التخلف عن سداد ديونها. وربما كانت أداة تحوط موسكو هي إنتاج النفط، هي التي تعد ثالث أكبر منتج وثاني أكبر مصدر عالمي له، لكن هذا الأمل بدأ يتضاءل.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت النفط الروسي في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لكنها سمحت للسفن التي في طريقها بالفعل بأن تواصل رحلتها.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الأمريكي واصل الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وزاد بمقدار 100 ألف برميل يوميًّا الأسبوع الماضي إلى 8ر11 مليون برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2021م.