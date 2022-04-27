غازبروم الروسية ترفض التعليق على تقرير عن مدفوعات بالروبل لشراء الغاز

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

امتنعت شركة غازبروم الروسية عن التعقيب على تقرير لبلومبرج بأن عشر شركات أوروبية فتحت حسابات لدى مصرف غازبروم بنك لتلبية مطالب روسيا للدفع بالروبل مقابل الغاز.

وقال تقرير بلومبرج إن عشر شركات أوروبية فتحت بالفعل حسابات لدى غازبروم بنك مطلوبة لتلبية مطالب روسيا للدفع.

وقال أيضا إن أربعة مشترين أوروبيين للغاز دفعوا بالفعل بالروبل مقابل إمدادات من الغاز، مثلما طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب مصدر قريب من عملاق الغاز الروسي غازبروم.

وامتنعت غازبروم أيضا عن التعقيب على ذلك.

واختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدخول في “حرب الغاز” مع الدول الأوروبية التي تستورد كميات وفيرة من هذه المادة الضرورية سواء للحياة اليومية لمواطنيها أو لبعض صناعاتها كما هو شأن ألمانيا. فردا على العقوبات التي فرضت على بلاده بسبب اجتياح البلد الجار أوكرانيا، يصر بوتين على بيع الغاز الروسي لما أسماه بـ”الدول غير الصديقة” بالروبل.

وكان بوتين أعلن خلال اجتماع للحكومة بثه التلفزيون الروسي في 23 مارس/آذار أنه قرر “تطبيق سلسلة من الإجراءات لتحويل الدفعات مقابل إمداداتنا من الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل الروسي”.

وبعد توقيعه مرسوما بهذا الصدد، قال بوتين في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: “عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز اعتبارا من يوم غد، الأول من أبريل/ نيسان”.