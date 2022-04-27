سويسرا جمّدت 9 مليارات دولار من الأصول الروسية بموجب العقوبات

27 أبريل , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
ذكرت صحيفة نويه تسورشر تسايتونج اليوم الأربعاء أن حجم الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات التي فرضتها سويسرا ارتفع إلى حوالي تسعة مليارات فرنك سويسري (9.34 مليار دولار)، دون أن تذكر مصادرها.
ويزيد ذلك بنحو 1.5 مليار فرنك عما أفادت به السلطات السويسرية في السابع من أبريل نيسان.
ولم ترد الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطبيق العقوبات حتى الآن على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على التقرير.
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