شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر بلدى يؤيد قرارات الرئيس السيسى: نقلة تاريخية نحو الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب مصر بلدي بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، واصفا إياها بـ "نقلة تاريخية نحو بناء الجمهورية الجديدة".

وأعرب اللواء سيف الإسلام رئيس حزب مصر بلدي وعضو تحالف الأحزاب المصرية عن سعادته بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة وان ذلك سيساهم في توفير فرص عمل وخفض نسب البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني.

وتابع: "الإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية تثبت للعالم أجمع أن مصر تقف على أرض صلبة ووطن يتسع لجميع المواطنين دون تفرقة واستمرار عمل المعارض لتوفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية يؤكد أن الدولة تقف بجانب المواطنين محدودي الدخل".

كما رحب اللواء سيف الإسلام بدعوة الرئيس السيسي إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة فى مصر حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة وأن تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية وطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي تدل على ادرك حقيقي لحجم التحديات بوعي وتقدم لنهضة الوطن والدفع بعجلة التقدم وأن استكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات نهضة حقيقية في كافة المجالات".

كما أكد اللواء سيف الإسلام أن المصريين واقفين ببر الأمان والاستقرار التي تشهده الدولة المصرية في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى".