جمال باراس: مجلس القيادة الرئاسي اليمني شكل جزء كبير من الفاعلين عن الأرض (فيديو)

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أبريل 2022

عقب الدكتور جمال محسن باراس رئيس تحرير موقع اليمن العربي ، على تشكيل المجلس الرئاسي اليمني.



وأكد باراس برنامج خلال برنامج خط أحمر على قناة الغد المشرق، بأن مجلس القيادة الرئاسي وما حدث من تغيير والذي يشكل جزء كبير من الفاعلين عن الأرض والذي كان من المفترض أن يتم حسم أمور كثيرة بعد مرور 7 سنوات.

وأشار بأن المجلس الرئاسي لاقي ترحيباً كبير من التحالف والكثير من الدول حتي المبعوث الأمم يرى أن هذه المجلس خطوة نحو السلام.

وتابع: بأن حجج الحوثيين الآن حجج واهية، مؤكداً بأن إذا أردت أن تنجح في المفاوضات عليك أن تمسك العصا والجزرة مشيداً بتصريحات رئيس المجلس الانتقالي ونائب رئيس المجلس الرئاسي، عيدورس الزبيدي حيث أوضح قوله أننا نريد السلام لكن قادرون على حسم المعركة.

وتحدث باراس عن العديد من القضايا منها قضية الأسرى، مؤكداً أنه يأمل أن يتخذ المجلس الرئاسي رؤية واضحة حول العديد من القضايا.