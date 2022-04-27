شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 130 مهاجراً وسط البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت منظمة "إس.أو.إس ميديتيرانيه" غير الحكومية اليوم الأربعاء، أنها أنقذت نحو 130 مهاجرا وسط البحر المتوسط.

وأنقذ طاقم السفينة أوشن فايكنج 70 شخصا كانوا يواجهون أمواجا يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، على متن زورق قبالة الساحل الليبي ليلة الثلاثاء/الأربعاء، و60 شخصا آخرين صباح اليوم الأربعاء.

وتحمل أوشن فايكنج حاليا 295 مهاجرا، بعد عمليات إنقاذ أخرى يومي الأحد والاثنين، فيما قالت المنظمة إن هناك نحو 130 قاصرا بدون ذويهم بين هؤلاء المهاجرين، فيما أفاد خفر السواحل الإيطالي اليوم الأربعاء، بأنه أنقذ نحو 80 مهاجرا كانوا على متن قارب صيد بالقرب من الساحل الشرقي لصقلية أمس الثلاثاء.

كما تم نقل امرأة حامل وزوجها جوا بطائرة هليكوبتر لأسباب طبية، بينما نقل خفر السواحل الأشخاص الباقين إلى ميناء أوجوستا في صقلية، وكثيرا ما يلجأ المهاجرون الفارون من الاضطهاد أو الذين يأملون في حياة أفضل في أوروبا إلى العبور في قوارب مكتظة وغير مناسبة بشكل محفوف بالمخاطر من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا ومالطا.

ووفقا لإحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل 9600 مهاجر إلى البلاد بالقوارب في عام 2022 حتى أمس الثلاثاء.