رئيس الدوما الروسي يدعو لقطع الغاز عن الدول غير الصديقة

موسكو: أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية، فياتشيسلاف فولودين، ضرورة وقف إمدادات الغاز الطبيعي عن كافة الدول "غير الصديقة"، التي ترفض الامتثال لطلب روسيا الدفع مقابل الغاز بالروبل.

وأكد في منشور على تلغرام أن مجلس الدوما يدعم وقف إمدادت الغاز عن بولندا وبلغاريا لرفضهما الدفع بالروبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عنه "قادة هذه الدول يرفضون الامتثال. دعوهم يفسرون لمواطنيهم كيف سيتعايشون مع هذا الوضع، ولمصلحة من كانوا يتصرفون عندما اتخذوا هذا القرار".

وقال: "علينا فعل الأمر نفسه مع الدول الأخرى غير الصديقة".