بايدن يصدر أول عفو رئاسي عن محكومين خلال ولايته

منح الرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الثلاثاء) عفواً رئاسياً للمرة الأولى خلال ولايته شمل ثلاثة أشخاص محكومين بينهم أول رجل أسود عمل في صفوف جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما أعلن بايدن تخفيف أحكام 75 شخصاً آخرين يقضون فترات سجن طويلة بعد إدانتهم بجرائم مخدرات غير عنيفة.

وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: «أميركا هي دولة القوانين والفرص الثانية والخلاص وإعادة التأهيل»، مضيفاً أن العفو هو «للأشخاص الذين أظهروا التزامهم بإعادة التأهيل ويسعون كل يوم لرد الجميل والمساهمة في مجتمعاتهم».

ويعد أبراهام بولدين البالغ 86 عاماً أحد أبرز من شملهم العفو، فهو عضو سابق في جهاز الخدمة السرية الأميركية وأول أميركي من أصل أفريقي تعهد إليه مهمة حماية رئيس البلاد خلال إدارة الرئيس جون كيندي.

وكان بولدين قد اتهم خلال عمله بمحاولة بيع نسخة من ملف الخدمة السرية قبل أن تتم إدانته بعد جلستي محاكمة، رغم إقرار البيت الأبيض فيما بعد بأن الشهود الرئيسيين في القضية اعترفوا بالكذب.

ولفت بيان البيت الأبيض إلى أن بولدين أصر دائماً على براءته قائلاً إنه استهدف «انتقاماً لفضحه سلوكاً غير مهني وعنصري داخل جهاز الخدمة السرية الأميركي».

وأضاف أن بولدين فاز بجوائز عدة تقديراً لنشاطه ومساهماته في المجتمع بعد إطلاق سراحه من السجن.

أما العفوان الآخران فقد ذهبا إلى رجل وامرأة محكومان بتهم تتعلق بالمخدرات، لكنهما رغم ذلك واصلا إصلاح حياتهما والمساهمة في المجتمع المحلي الذي يعيشان فيه.

وأشار بايدن إلى أن العديد من قرارات تخفيف الأحكام الـ75 طالت أشخاصاً «يقضون عقوبات سجن منزلي خلال وباء (كورونا)... وكثير منهم كانوا سيحصلون على عقوبة أقل في حال تم اتهامهم بنفس الجريمة اليوم».