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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تطرد 8 دبلوماسيين يابانيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن طرد 8 دبلوماسيين يابانيين، مضيفة أنه يجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل 10 مايو القادم.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر اليوم الأربعاء: "طالب الجانب الروسي بأن يغادر 8 دبلوماسيين يابانيين بلادنا بحلول العاشر من مايو القادم".
وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت الخارجية الروسية عن طرد 3 دبلوماسيين من السفارة النرويجية لدى موسكو، وأمرت بمغادرتهم الأراضي الروسية في أقرب وقت ممكن.