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روسيا تطرد 8 دبلوماسيين يابانيين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تطرد 8 دبلوماسيين يابانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن طرد 8 دبلوماسيين يابانيين، مضيفة أنه يجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل 10 مايو القادم.

 

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر اليوم الأربعاء: "طالب الجانب الروسي بأن يغادر 8 دبلوماسيين يابانيين بلادنا بحلول العاشر من مايو القادم".

 

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت الخارجية الروسية عن طرد 3 دبلوماسيين من السفارة النرويجية لدى موسكو، وأمرت بمغادرتهم الأراضي الروسية في أقرب وقت ممكن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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