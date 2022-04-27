شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تطرد 8 دبلوماسيين يابانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن طرد 8 دبلوماسيين يابانيين، مضيفة أنه يجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل 10 مايو القادم.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر اليوم الأربعاء: "طالب الجانب الروسي بأن يغادر 8 دبلوماسيين يابانيين بلادنا بحلول العاشر من مايو القادم".

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت الخارجية الروسية عن طرد 3 دبلوماسيين من السفارة النرويجية لدى موسكو، وأمرت بمغادرتهم الأراضي الروسية في أقرب وقت ممكن.