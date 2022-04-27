رئيس التشيك يعرب عن دعمه لبولندا في أزمة قطع الغاز الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - براغ- (أ ش أ):

أعرب رئيس التشيك ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، عن دعمه الكامل لبولندا بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز عنها لرفضها الدفع مقابل الغاز بالروبل الروسي.

وأشاد زيمان، بموقف بولندا فيما يخص الأزمة الأوكرانية، قائلا إنها أصبحت مدافعا هاما عن القيم الأوروبية ومناهضة للعدوان الروسي تجاه أوكرانيا، وذلك حسبما أورد راديو "براغ الدولي".

وجاءت تصريحات زيمان عقب لقاءه بنظيره البولندي أندريه دودا في براغ.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما في 31 مارس الماضي، يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز للمشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا" بالروبل الروسي.