سحب "الإندومي"من الأسواق المصرية لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، اليوم الثلاثاء، عن إخطار شركة إندومي بضرورة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بسحب عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدي سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الأدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الأمنه المسموح بها للاستهلاك الأدمي.

وقامت الهيئة على الفور بإخطار الشركة بضرورة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول اكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق.

كذلك ايقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الامراض.

إلى جانب عدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة كذلك، كذلك إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب واملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

واستجابت الشركة على الفور بسحب المنتج من الأسواق وقامت بسحب عدد 733340 كرتونة بنكهات مختلفة وما زالت الشركة مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن وأيضا طرح الشعرية سريعة التحضير بدون أكياس الشطة مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.