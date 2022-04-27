رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل جدة

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي إلى جدة اليوم. وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي , مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.



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