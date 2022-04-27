لقاء “بوتين – زيلينسكي”.. هل من اتفاق؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قال كبير المفاوضين الأوكرانيين اليوم الأربعاء إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على اجتماع بين الرئيسين الأوكراني والروسي لمناقشة الحرب في أوكرانيا ، على الرغم من الجهود التي تبذلها تركيا لترتيب مثل هذه المحادثات.

وقال ميخائيلو بودوليك ان “موعد اجتماع رئيسي البلدين وسياق الاجتماع لم يتحدد بعد”.

وأشار أيضا إلى تزايد الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا والمحاولات الروسية “لتدمير” مدينة ماريوبول الجنوبية “بشكل كامل”.

وفي آخر مستجدات وتداعيات الحرب، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء إن إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم التوقف من جانب واحد عن تسليم الغاز لبعض العملاء في أوروبا هو محاولة أخرى من جانب روسيا لاستخدام الغاز كأداة للابتزاز.

ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء الاتهامات بأن موسكو تستخدم إمدادات الغاز الطبيعي كأداة للابتزاز بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم صادرات الغاز إلى بولندا وبلغاريا.

وأكد بيسكوف أن روسيا مورد موثوق للطاقة وليست ضالعة في أي ابتزاز.

ورفض الكشف عن عدد الدول التي وافقت على التحول إلى دفع ثمن الغاز بالروبل تماشيا مع مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي.