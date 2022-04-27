بضربة صاروخية.. روسيا تدمّر كمية كبيرة من الأسلحة شرق أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 2:12 مساءً

تواصل آلة الحرب الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا حاصدة دمارا هائلا، وفي آخر المستجدات، أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، أنه دمر “كمية كبيرة” من الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى كييف خلال ضربة صاروخية في جنوب شرق أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن “مستودعات تحوي كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية، التي سلمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى القوات الأوكرانية دمرت بصواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر على مصنع الألمنيوم في زابوريجيا” بجنوب شرق أوكرانيا. ولم يحدد الأسلحة التي دمرت في الضربة.

وأفاد الجيش الروسي بأنه شن غارات جوية ضد 59 هدفا أوكرانيا بما في ذلك 50 هدفا تتمركز فيه قوات و4 مستودعات للذخيرة.

في المقابل، اعترف الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، بتقدم القوات الروسية في شرق البلاد مع الاستيلاء على عدة قرى في منطقة خاركيف وفي دونباس.