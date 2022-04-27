شؤون الداخلية تطيح بمبتز الكتروني في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد أن توفرت معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بأبتزاز وتهديد فتاة بنشر صورها ومساومتها في حال عدم اعطائه مبلغ مالي وقدرة عشرة ملايين دينار عراقي تم عرض الموضوع على قاضي تحقيق الشؤون".واضافت انه "تم تشكيل فريق عمل والقبض على المتهم بالجرم المشهود بعد نصب كمين محكم مراقبة المتهم وضبط بحوزته جزء من المبلغ المالي الذي يخص عملية الابتزاز وقدره مليونين وخمسة مائة الف دينار عراقي ومصوغات ذهبية ".

واشارت المديرية الى انه "دونت اقوال المتهم بالاعتراف وصدقت قضائياً وتم توقيف المتهم وفق احكام "المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات" لينال جزاءه العادل".

