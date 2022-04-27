الديوانية يهاجم لجنة الانضباط بعد عقوبة العنكوشي

وقال النادي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة عودة اسم العراق لساحة القرارات الدولية وان يبقى صوت العراق العظيم مؤثراً شامخاً في القرارات الاقليمية والدولية وعلى جميع الاصعده ، يظهر البعض مذلولاً ضعيفاً مجاملاً على حساب اسم العراق ، هذا العراق موطن الشموخ والشهداء والتاريخ وليس موطن الاذلال والمهانة ، فكان على اصحاب القرار العمل الجاد لعودة العراق العظيم للساحة الدولية وليس المجاملة للمصالح الشخصية على حساب بلدنا ورياضتنا وانديتنا".وأضاف، "نعلن لكم استنكارنا القاطع للعقوبة الصادرة بحق رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي من قبل لجنة الانضباط ( غير الشرعية ) ونؤكد لكم أننا سنسلك كافة الطرق القانونية لردع هكذا قرارات ترحب بأذلال العراق واسكات اصواته وكلنا ثقة بقضائنا العراقي المخلص العادل".

وكانت لجنة الانضباط قررت "إيقافِ حسين العنكوشي لمدةِ سنتين من العَملِ الرِياضي، وتَجميد عضويته وحِرمانه من دخولِ اجتماعات الجَمعيّة العموميّة، ويُمنع من المُشاركةِ في أي نشاطٍ خاصٍ بكرةِ القدم، وذلك استناداً للمادةِ 68 / 1 انضباط، وبدلالةِ المادة 10 / انضباط".



ويوم أمس، استنكرُ الاتّحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، بشدّةٍ، التَصريحاتَ التي أطلقها العنكوشي باتجاهِ رئيسِ الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم، والاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم واللجان العاملة فيه والإعلامِ الرياضي.