شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يعلن دعمه لقرارات رئيس الجمهورية بحفل إفطار الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب مستقبل وطن دعمه وتأييده الكامل لكافة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية في حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم.

وثمن الحزب فى بيان له منذ قليل، سعي القيادة السياسية الدائم للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري واطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية.

وأكد الحزب فى بيانه على استمرار تحمل مسئولياته من خلال أعضائه بغرفتي البرلمان وتشكيلاته بالمحافظات في تنفيذ تلك القرارات والعمل عليها باعتبارها خطوة حقيقية في بناء الجمهورية الجديدة.

ونوه الحزب عن تسخير كافة إمكانياته للمساهمة في تفعيل قرارات رئيس الجمهورية، والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى تعضيد حالة الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان المصري.