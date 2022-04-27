شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر العربى الاشتراكى يعلن تأييده لقرارات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب مصر العربي تأييده لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، كما أشاد الحزب بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات تهم الاقتصاد المصرى والحلول التى أعلنها من أجل الإصلاح الاقتصادي رغم الظروف المحيطة والتحديات التي مرت على مصر خلال الفترات الماضية والاستمرار في التنمية الشاملة في الكثير من المشروعات والعمل الإنساني بالإفراج عن الغارمين والغارمات".

وقال الحزب إن مصر الكنانة قلب الوطن العربي هى الأمن والأمان للجميع حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها".

وأعلن عدد كبير من الأحزاب والنقابات، والسياسيين دعمهم وتأييدهم الكامل لكافة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.