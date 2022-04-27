شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الأحرار مشيدا بقرارات الرئيس: تعبر عن الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف طارق دوريش رئيس حزب الأحرار قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي أصدرها خلال إفطار الأسرة المصرية بالقرارات التي تعبر عن الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية تدعم جميع الجوانب في الدولة المصرية، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية وغيرها من المجالات".

وقال دوريش في بيان اليوم، إن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي تستهدف الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق المصلحة العليا للوطن، وتؤكد اهتمام القيادة السياسية أيضا بملف الحماية الاجتماعية لتحقيق الفئات البسيطة ومحدودي الدخل.

وأشاد رئيس حزب الأحرار بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.