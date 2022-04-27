الرئيس الفنلندي في المستشفى جرّاء إصابته بكوفيد-19

26 أبريل , 2022 الرئيس سولي نينيستو (أ ف ب). أعلنت الرئاسة الفنلندية الثلاثاء أنّ الرئيس سولي نينيستو أُدخل المستشفى حيث وُضع تحت المراقبة بسبب إصابته «بعوارض كوفيد-19 لفترة طويلة». وقال المكتب إنّ «الرئيس نينيستو يشعر بأنه في حالة جيّدة نسبياً ويواصل العمل عن بُعد». وتأكّدت إصابة الرئيس البالغ من العمر 73 عامًا بكوفيد في 19 نيسان/أبريل، ما دفعه لإرجاء زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها إلى النروج.

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