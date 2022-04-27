أوكرانيا تؤكد أن الحرب ضد روسيا حتى نهاية العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني إن الحرب ضد روسيا قد تستمر إلى نهاية العام الجاري.



وأشار أريستوفيتش في مقابلة على يوتيوب مساء أمس الثلاثاء، إلى أن الأسلحة التي حصلت عليها أوكرانيا أخيراً يمكن أن يكون لها "آثار جادة" على القتال في أواخر مايو (آيار) أو أوائل يونيو (حزيران) المقبلين.

وأضاف أن من المرجح أن تستمر الحرب عدة أشهر، مضيفاً "علينا أن نكون مستعدين لقصة طويلة".

نقلت وكالة تاس الروسية عن المسؤول الروسي ألكسندر غوسيف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة استطلاع صغيرة دون طيار بالقرب من مدينة فورونيغ، جنوب غربي روسيا.

وأعلن حاكم مدينة كورسك الروسية في وقت سابق اليوم أن نظام الدفاع الجوي الروسي أطلق مقذوفات خلال الليل في المدينة.

كما اندلعت النيران ليلاً في مستودع ذخيرة في منطقة بيلغورود الروسية، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.