أوكرانيا تعلن سيطرة روسيا على قرى في الشرق.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت أوكرانيا اليوم الأربعاء، تقدم القوات الروسية في شرق البلاد وسيطرتها على عدة قرى، في إطار العملية التي تنفّذها موسكو للسيطرة على دونباس.



وذكرت وزارة الدفاع أن القوات الروسية أخرجت الجيش الأوكراني من فيليكا كوميشوفاخا، وزافودي، في منطقة خاركيف وسيطرت على زاريتشني، ونوفوتوشكيفسك، في منطقة دونيتسك.

نقلت وكالة تاس الروسية عن المسؤول الروسي ألكسندر غوسيف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة استطلاع صغيرة دون طيار بالقرب من مدينة فورونيغ، جنوب غربي روسيا.

وأعلن حاكم مدينة كورسك الروسية في وقت سابق اليوم أن نظام الدفاع الجوي الروسي أطلق مقذوفات خلال الليل في المدينة.

كما اندلعت النيران ليلاً في مستودع ذخيرة في منطقة بيلغورود الروسية، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.