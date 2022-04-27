قرب أوكرانيا.. حريق في مستودع أسلحة روسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اندلع حريق اليوم الأربعاء في مستودع للأسلحة في قرية روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، وفق حاكم المنطقة.



وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام: "حسب المعلومات الأولية اشتعلت النيران في مستودع للذخيرة قرب قرية ستارايا نيليدوفكا" على بعد 20 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.

ولم يعرف سبب الحريق على الفور.

قال الاتحاد الأوروبي الأربعاء، إنه "مستعد" لتعليق موسكو إمدادات الغاز إلى الكتلة التي تضم 27 بلداً، ويخطط لرد "منسق" بعدما قطعت غازبروم إمداداتها عن بولندا، وبلغاريا.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر أن "إعلان غازبروم مسعى آخر من روسيا لابتزازنا بالغاز، نحن مستعدون لهذا السيناريو، نُعد رد الاتحاد الأوروبي المنسق".

وأضافت "يمكن للأوروبيين أن يثقوا في وقوفنا متكاتفين ومتضامنين مع الدول الأعضاء المتأثرة بالخطوة".