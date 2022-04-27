أمريكا ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ضباط مخابرات روس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عرضت الولايات المتحدة الثلاثاء، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ستة أشخاص وصفتهم بأنهم ضباط مخابرات عسكرية روس، نفذوا هجمات إلكترونية أثرت على بنى تحتية أمريكية حساسة.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الضباط الستة يعملون في وحدة تركز على الأنشطة الإلكترونية في مديرية المخابرات الرئيسية الروسية، ضالعين في هجوم ببرمجيات خبيثة عالمي في 2017 أصاب أجهزة كمبيوتر عدد من الكيانات الأمريكية منها نظام للمستشفيات.

أصاب الهجوم الإلكتروني "نوت بتيا" في 2017 قطاعات من البنية التحتية في أوكرانيا بالشلل وألحق أضرارا بأجهزة كمبيوتر في دول بجميع أنحاء العالم منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، ما سبب خسائر بمليارات الدولارات.

وتنفي روسيا أي ضلوع لها في الهجوم.

وقالت الخارجية الأمريكية إن هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة وجهت في 2020 لضباط وحدة "ساندورم" الستة لائحة اتهامات بالتآمر لارتكاب احتيال حاسوبي وتهم أخرى.

وأضافت أنه تقرر منح مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى "تحديد هوية أو موقع أي شخص يشارك، سواء كان يعمل بتوجيهات حكومة أجنبية أو تحت سيطرتها، في أنشطة إلكترونية خبيثة ضد البنى التحتية الحيوية للولايات المتحدة".