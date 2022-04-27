موسكو تعلن قصف مستودع أسلحة أمريكية وأوروبية في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الجيش الروسي اليوم الأربعاء إنه دمر "كمية كبيرة" من الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى كييف بضربة صاروخية في جنوب شرق أوكرانيا.



وأوضحت الوزارة أن "مستودعات تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية، التي سلمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى القوات الأوكرانية دمرت بصواريخ عالية الدقة، أطلقت من البحر على مصنع الألمنيوم في زابوريجيا" في جنوب شرق أوكرانيا.

نقلت وكالة تاس الروسية عن المسؤول الروسي ألكسندر غوسيف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة استطلاع صغيرة دون طيار بالقرب من مدينة فورونيغ، جنوب غربي روسيا.

وأعلن حاكم مدينة كورسك الروسية في وقت سابق اليوم أن نظام الدفاع الجوي الروسي أطلق مقذوفات خلال الليل في المدينة.

كما اندلعت النيران ليلاً في مستودع ذخيرة في منطقة بيلغورود الروسية، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.