روسيا تعلن إحباط عمل تخريبي قرب الحدود الأوكرانية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي، عملاً تخريبياً ضد منشأة نقل في مقاطعة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية، واعتقل روسيين كانا يستعدان لتنفيذه.



ونقل موقع قناة "آر تي عربية" اليوم الأربعاء، عن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن المعتقلين الإثنين، "من أنصار القوميين المتطرفين الأوكرانيين".

وقال الأمن الفيدرالي الروسي إن "جهاز الأمن الفيدرالي في بيلغورود، اعتقل مواطنين روس أثناء استعدادهما لارتكاب أعمال تخريبية في أحد مرافق البنية التحتية للنقل في مقاطعة بيلغورود"، القريبة من الحدود الأوكرانية، وأرسلا إلى موقع أوكراني معلومات عن الجنود الروس المشاركين في العملية الجارية في أوكرانيا.