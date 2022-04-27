بعد وقف وقف إمدادات الغاز.. الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بالابتزاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء، إن إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، التوقف من جانب واحد عن تسليم الغاز لبعض العملاء في أوروبا هو محاولة أخرى من روسيا لاستخدام الغاز للابتزاز.



وأضافت فون دير لاين في بيان "هذا غير مبرر وغير مقبول. ويظهر مرة أخرى أن روسيا مورد للغاز غير جدير بالثقة".

قال مساعد رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية، إن القوات الروسية هاجمت اليوم الأربعاء مصنعاً الصلب الذي يتحصن فيه مقاتلون وبعض المدنيين في المدينة الجنوبية.

ولم يشر المسؤول الأوكراني إلى اسم المصنع، لكن مصنع "آزوف ستال" الشهير إلى موقع لمواجهة نهائية بين كتيبة آزوف"الأوكرانية والقوات الروسية.

ووفق وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية، فإن الانفصاليين المدعومين من روسيا بدأوا التقدم إلى المصنع في 19 أبريل (نيسان) بمجموعات لاقتحامه.

ويتحصن المقاتلون الأوكرانيون من كتيبة آزوف التي يضع أعضاؤها شارات تحمل رموز النازيين الجدد، داخل المصنع الضخم استعداداً لمعركة دامية ومدمرة، بعد تجاهل الأوكرانيين الدعوات الروسية للاستسلام.