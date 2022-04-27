موسكو تعلن إسقاط طائرة استطلاع في جنوب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة تاس الروسية عن المسؤول الروسي ألكسندر غوسيف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة استطلاع صغيرة دون طيار بالقرب من مدينة فورونيغ، جنوب غربي روسيا.



وأعلن حاكم مدينة كورسك الروسية في وقت سابق اليوم أن نظام الدفاع الجوي الروسي أطلق مقذوفات خلال الليل في المدينة.

كما اندلعت النيران ليلاً في مستودع ذخيرة في منطقة بيلغورود الروسية، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء، إن إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، التوقف من جانب واحد عن تسليم الغاز لبعض العملاء في أوروبا هو محاولة أخرى من روسيا لاستخدام الغاز للابتزاز.

وأضافت فون دير لاين في بيان "هذا غير مبرر وغير مقبول. ويظهر مرة أخرى أن روسيا مورد للغاز غير جدير بالثقة".