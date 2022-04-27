شكرا لقرائتكم خبر عن الدول الغربية توافق على توسيع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت أكثر من 40 دولة اجتمعت في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا على توسيع إمدادات الأسلحة في أوكرانيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، عن نقل 50 مدفع "جيبارد" ذاتية الدفع المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، يمثل الاجتماع في "رامشتاين" بداية عمل مجموعة الاتصال، التي ستقوم بتنسيق الإجراءات الخاصة بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا من خلال اجتماعات شهرية.

وقد وعدت الدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، بمواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وصرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأن الولايات المتحدة "ستزلزل السماء والأرض" لمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.