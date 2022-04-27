شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا بعد الارتفاع الذي سجلته أمس الثلاثاء، والذي يرجع في الغالب إلى تأثيرات عطلة عيد القيامة. وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 6ر887، مقابل 1ر909 أمس. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 3ر688، وقبل شهر 8ر.1723 وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 141 ألفا و661 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 198 ألفا و583 حالة يوم الأربعاء الماضي. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 343 حالة، مقابل 348 حالة قبل أسبوع. وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 24 مليونا و479 ألفا و55 حالة. ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.