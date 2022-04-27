بعد اصابته البليغة.. 'عماد محمد' يغادر مستشفى 'الصدر' في النجف

غادر مدرب منتخب الشباب "عماد محمد"، اليوم الاربعاء، مستشفى الصدر في محافظة النجف متوجها إلى منزله في كربلاء وذلك عقب تعرضه لكسر في الجمجمة إثر حادث انقلاب في نهر الكوفة.

وقال مراسل السومرية ان "مدرب منتخب الشباب "عماد محمد"، غادر مستشفى الصدر في محافظة النجف متوجها إلى منزله في كربلاء بعد تعرضه لكسر في الجمجمة إثر حادث انقلاب في نهر الكوفة".

واضاف المراسل ان "الأطباء طالبوا "عماد محمد" بفترة راحة ونقاهة ومن بعدها العودة لممارسة عمله بشكل طبيعي".

وبحسب المراسل، أكد الطبيب المختص والمشرف على الحالة الصحية لمدرب منتخب الشباب بأن "الوضع الصحي لعماد محمد جيد وفي تحسن مستمر ولا يحتاج إلى السفر لخارج العراق وعماد محمد غادر المستشفى بشكل طبيعي وبوضع صحي افضل من الأيام الماضية بفضل استجابته للعلاج والعملية الجراحية التي كانت ناجحة".